DJ Ucrânia tenta explorar mudança na estratégia da Rússia

KIEV (DJ Bolsa)-- As tropas ucranianas estão a tentar recuperar terreno às forças russas enquanto Moscovo passa a tentar controlar uma parte do sul e leste da Ucrânia.

O exército ucraniano disse no domingo que conseguiu retirar tropas russas de Trostyanets, no noroeste da Ucrânia e perto da fronteira com a Rússia, um possível caminho para a capital da província Sumy, que estava cercada pela Rússia.