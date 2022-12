DJ Ucrânia/Zelensky recusa rendição, pede mais ajuda aos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país jamais se renderá na luta contra a Rússia e pediu a Washington para reforçar a ajuda militar num discurso emocionado perante o Congresso dos EUA.

Perante a Câmara dos Representantes, Zelensky destacou os sucessos da Ucrânia no campo de batalha e disse que o ocidente está unido na oposição à invasã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.