DJ UE, Alemanha chegam a acordo sobre carros com motores a combustão interna

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A União Europeia alcançou um acordo com a Alemanha que deverá moderar o plano para banir a produção de veículos com motor de combustão interna a partir de 2035, disseram Bruxelas e Berlim no sábado.

Um acordo alcançado em outubro previa a implementação da proibição, mas dizia que a Comissão Europeia poderia criar regras adicionais para permitir a venda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.