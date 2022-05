DJ UE apresenta plano para terminar com importações de energia da Rússia

(DJ Bolsa)-- A União Europeia apresentou um plano de $317 mil milhões para terminar com a dependência do petróleo russo, testando a determinação do bloco para reformar a sua política energética e de infraestruturas em resposta à invasão da Ucrânia.

O plano prevê que os países europeus cooperem no curto prazo na negociação de fornecimentos de gás de produtores dos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone