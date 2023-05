DJ UE aprova compra da Activision Blizzard pela Microsoft no valor de $75mM

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A autoridade de concorrência da UE aprovou o plano de compra da Activision Blizzard pela Microsoft, no valor de $75 mil milhões, dando às duas empresas uma vitória depois de um bloqueio regulatório no Reino Unido.

A decisão surge semanas depois de o regulador do Reino Unido ter rejeitado o acordo, dizendo que prejudicaria a concorrência no mercado de videojogos britânico. A Microsoft ...