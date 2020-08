DJ UE aprova condicionalmente aquisição de unidade da Bombardier pela Alstom

(DJ Bolsa)-- A Comissão Europeia disse esta sexta-feira que aprovou a aquisição da unidade de comboios Bombardier Transportation, da Bombardier Inc., pela Alstom SA, de acordo com certas condições.

A decisão surge mais de três semanas depois de a Alstom ter proposto o desinvestimento em alguns ativos e outros remédios em resposta aos receios da comissão sobre o negócio.