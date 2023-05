DJ UE aprova fusão entre UBS e Credit Suisse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A União Europeia autorizou oficialmente esta quinta-feira a aquisição da rival Credit Suisse pelo UBS, um acordo que põe fim à turbulência no setor bancário global no início deste ano.

O braço executivo do bloco, a Comissão Europeia, disse que aprovou incondicionalmente a fusão entre os dois bancos suíços, concluindo que o acordo não causa problemas de concorrê...