DJ UE aprova tratamento Tabrecta da Novartis para o cancro do pulmão

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse esta quarta-feira que os reguladores europeus aprovaram o tratamento para o cancro do pulmão Tabrecta.

A farmacêutica suíça disse que a Comissão Europeia aprovou o Tabrecta, também conhecido como capmatinib, como um tratamento único para adultos com certos cancros de células não pequenas avançados.