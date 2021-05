DJ UE aprova vacina da Pfizer-BioNTech para adolescentes

(DJ Bolsa)-- O regulador de saúde da União Europeia aprovou a vacina da Pfizer Inc. e da BioNTech SE contra a Covid-19 para crianças entre os 12 e os 15 anos.

A decisão desta sexta-feira da Agência Europeia de Medicamentos aumenta o espetro de indivíduos na UE que podem ser vacinados numa altura em que o número de infeções está a baixar consideravelmente.