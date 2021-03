DJ UE aprova vacina de dose única da J&J contra a Covid-19

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A vacina de dose única contra a Covid-19 da Johnson & Johnson foi aprovada por parte da Agência Europeia do Medicamento, ou EMA, esta quinta-feira. No entanto, parece pouco provável que esta aprovação acelere imediatamente a implementação lenta das vacinas na Europa.

A EMA disse que a vacina da J&J é segura e eficaz contra a Covid-19, abrindo caminho para os responsáveis ...

