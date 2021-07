DJ UE assina contrato com a GSK para fornecimento de medicamento para a Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Comissão Europeia disse esta quarta-feira que assinou um contrato com a GlaxoSmithKline PLC para o fornecimento de um anticorpo monoclonal que pode ser utilizado para o tratamento da Covid-19.

A Comissão disse que o contrato é um contrato de aquisição do sotrovimab, um medicamento desenvolvido pela GlaxoSmithKline em colaboração com a VIR Biotechnology Inc.