DJ UE ataca "greenwashing" em plano regulatório mais recente

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- Os responsáveis europeus divulgaram propostas destinadas a forçar as empresas a cumprirem as promessas ambientais e sustentáveis que fazem sobre os seus produtos de consumo com provas científicas, no âmbito de um esforço regulatório abrangente que pode criar precedentes para as regras empresariais em outros locais.

A Comissão Europeia, o órgão executivo do bloco, propô... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.