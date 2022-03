DJ UE: Aumentam apoios para banir petróleo russo

(DJ Bolsa)-- O apoio de uma proibição em larga escala da compra de petróleo russo pela União Europeia está a aumentar dentro do bloco, de acordo com diplomatas envolvidos na discussão, representando uma mudança significativa na postura do continente em relação à forma de aumentar a pressão económica sobre Moscovo.

Um acordo sobre qualquer proibição de crude russo ainda está... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone