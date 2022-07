DJ UE chega a acordo para cortar 15% do consumo de gás nos próximos 8 meses

(DJ Bolsa)-- Os países europeus chegaram esta terça-feira a um acordo diluído para reduzir o consumo de gás natural nos próximos oito meses, num esforço para proteger as economias de um possível corte do fornecimento russo.

O acordo exige que os países reduzam voluntariamente o uso de gás em 15% a partir do próximo mês, correspondendo ao nível proposto pelo braço executivo da União Europeia na semana ...

