DJ UE considera incluir oito empresas chinesas em novas sanções à Rússia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A União Europeia considera aplicar sanções sobre oito empresas chinesas devido à invasão russa da Ucrânia, referem diplomatas, com o bloco a visar firmas que acredita terem fornecido a Moscovo bens eletrónicos, incluindo semicondutores, que podem ser utilizados para fins militares.

A proposta faz parte do décimo primeiro pacote de sanções contra a Rússia devido à invasã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.