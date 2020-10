DJ UE contrata bancos para primeira emissão ao abrigo do programa SURE

(DJ Bolsa)-- A União Europeia contratou esta segunda-feira um conjunto de bancos para operarem uma emissão de obrigações a duas tranches, a primeira no âmbito do programa SURE, disse um dos bancos envolvidos na transação.

A UE vai emitir obrigações a 10 e 20 anos na próxima transação, que será lançada em breve, sujeita às condições de mercado, disse o mesmo banco.