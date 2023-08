DJ UE deve atingir alvo de reservas de gás para o inverno com meses de antecedência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os níveis de armazenamento de gás da União Europeia estão prestes a atingir o alvo pré-inverno mais de dois meses mais cedo, um incentivo para a economia do bloco depois de os laços de energia com a Rússia terem sido cortados no ano passado após a invasão da Ucrânia.

Os dados mais recentes significam que as infraestruturas de armazenamento da UE podem dentro de pouco tempo atingir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.