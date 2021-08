DJ UE deve recomendar suspensão de viagens não essenciais com os EUA

(DJ Bolsa)-- A União Europeia prepara-se para recomendar a suspensão de todas as viagens não essenciais para os EUA, devido à propagação da Covid-19, disseram diplomatas no domingo.

Os responsáveis europeus têm debatido a decisão durante o último mês, numa altura em que a taxa média de infeções nos EUA está agora acima da registada na UE.