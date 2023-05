DJ UE eleva previsão de crescimento da Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro deve crescer mais este ano do que se previa anteriormente, depois de um arranque melhor que o esperado de 2023 graças ao alívio dos preços da energia e robustez do mercado laboral, de acordo com a Comissão Europeia.

O órgão executivo da União Europeia disse esta segunda-feira nas projeções de primavera que o produto interno bruto da Zona Euro deve crescer 1,1% em 2023, mais que os 0,9% ...