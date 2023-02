DJ UE: Elon Musk alertado sobre novas regras para as redes sociais

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- Um responsável de topo da União Europeia disse a Elon Musk na terça-feira que a Twitter Inc. terá de fazer mais nos próximos meses para se preparar para as novas regras do bloco para as redes sociais.

Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno, disse a Musk numa videochamada que já só restam alguns meses antes de plataformas como a Twitter terem de cumprir com o conjunto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.