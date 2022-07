DJ UE estabelece primeiro conjunto de regras para regular criptomoedas

(DJ Bolsa)-- Responsáveis da União Europeia chegaram a acordo sobre um conjunto de regras que vai regular as criptomoedas no bloco, obrigando as plataformas a obterem autorização para operar e dando salvaguardas aos utilizadores.

O acordo tem ainda de atravessar o complicado processo legislativo de Bruxelas e poderá não entrar em vigor antes de 2024. Contudo, os responsáveis dizem que o pacto torna a UE a primeira ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone