DJ UE: Hackers atacaram site do Parlamento Europeu

(DJ Bolsa)-- O site do Parlamento Europeu foi brevemente desativado por um ciberataque na quarta-feira, horas depois de os eurodeputados terem aprovado uma resolução que nomeia a Rússia como um Estado que promove o terrorismo.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, publicou no Twitter que a instituição estava "sob um ciberataque sofisticado. Um grupo pró-Kremlin assumiu a responsabilidade"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.