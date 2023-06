DJ UE: Importações de crude, produtos petrolíferos da Rússia diminuíram em março

(DJ Bolsa)-- As importações de crude e de produtos petrolíferos da Rússia para a União Europeia diminuíram significativamente em março como resultado das sanções, de acordo com a agência de dados da UE, o Eurostat.

O total de importações diminuiu para 1,4 milhões de toneladas comparando com a média mensal de 15,2 milhões de toneladas no período de 2019-22, com a UE a acelerar os esforç...