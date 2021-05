DJ UE multa bancos em EUR371 milhões por cartel no mercado de obrigações soberanas

(DJ Bolsa)-- A Comissão Europeia multou três bancos de investimento por participarem num cartel de negociação de obrigações soberanas europeias entre 2007 e 2011.

A comissão disse esta quinta-feira que multou o banco japonês Nomura Holdings Inc., o suíço UBS Group AG e o italiano UniCredit SpA num total de 371 milhões de euros ($451,7 milhões).