DJ UE multa Meta por violações anticoncorrenciais ligadas ao Marketplace

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A União Europeia processou a casa-mãe da Facebook, a Meta Inc., por violações anticoncorrenciais ao ligar o serviço de anúncios classificados online da empresa com a sua rede social.

A Comissão Europeia, o órgão para a concorrência do bloco, emitiu esta segunda-feira um documento de acusações contra a Meta que diz que a empresa automaticamente dá aos utilizadores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.