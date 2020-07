DJ UE negoceia acordos para assegurar potenciais vacinas para Covid-19 - media

(DJ Bolsa)-- A União Europeia está em conversações com uma série de farmacêuticas para assegurar a compra de vacinas em desenvolvimento para a Covid-19, refere a Reuters, citando fontes anónimas.

-- A Moderna Inc., a Sanofi SA, a Johnson & Johnson e as biotecnológicas BioNtech SE e CureVac AG estão entre as empresas mencionadas pela Reuters.