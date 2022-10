DJ UE: Parlamento Europeu aprova carregador único para dispositivos eletrónicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira legislação para a implementação de um padrão único de carregadores para smartphones e outros aparelhos eletrónicos, uma decisão que vai efetivamente banir o sistema de carregamento Lightning, da Apple Inc., que a fabricante utiliza atualmente nos iPhones.

A nova lei, aprovada com 602 votos a favor, 13 contra e oito abstenções, exige ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.