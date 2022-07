DJ UE: Parlamento Europeu aprova nova regulação para setor digital

(DJ Bolsa)-- Os eurodeputados aprovaram dois novos diplomas sobre a regulação do setor digital, possibilitando o surgimento de diferendos entre os reguladores e algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo sobre a forma como as regras devem ser aplicadas.

O Parlamento Europeu aprovou os dois diplomas esta terça-feira -- um focado no comportamento anticoncorrencial e o outro no conteúdo considerado ilegal na UE -- ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone