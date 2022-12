DJ UE pede a Estados-membros para aprovarem limite de $60 por barril sobre o crude russo

(DJ Bolsa)-- A Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, pediu aos 27 Estados-membros do bloco para aprovar um limite de $60 por barril sobre o petróleo russo, de acordo com fontes próximas do assunto.

Todos os 27 Estados-embros precisam de aprovar o nível do teto dos preços e as negociações podem continuar ou podem chegar a um acordo sobre um nível diferente esta quinta-feira....