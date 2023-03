DJ UE planeia legislação para assegurar matérias-primas críticas

(DJ Bolsa)-- A União Europeia está a planear uma legislação de matérias-primas críticas num esforço para acabar com a dependência do bloco na Rússia e na China por minerais de transição energética, bem como desenvolver uma contramedida ao Inflation Reduction Act do Presidente Biden, que poderá atrair as empresas europeias a mudarem a produção para os EUA.

