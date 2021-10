DJ UE planeia supervisão mais rigorosa sobre os bancos estrangeiros - media

(DJ Bolsa)-- O braço executivo da União Europeia está a trabalhar em regras que podem forçar os bancos fora da UE a transformarem os seus balcões europeus em subsidiárias se as suas atividades forem suficientemente grandes e arriscadas, diz o Financial Times, citando fontes anónimas.

--O Banco Central Europeu receia que os bancos estrangeiros tenham a permissão para evitar a regulação ao fazer ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone