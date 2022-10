DJ UE propõe limite de emergência aos preços do gás

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- Responsáveis da União Europeia estão a procurar obter poderes para impor um limite de emergência ao preço do gás natural no principal mercado de negociação do bloco, no âmbito de um pacote de propostas destinado a proteger os consumidores dos preços elevados e abastecer os tanques de armazenamento antes do inverno.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, publicou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.