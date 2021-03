DJ UE: Regulador começou processo de revisão da vacina russa Sputnik V

(DJ Bolsa)-- A Agência Europeia de Medicamentos, ou EMA, disse na quinta-feira que começou o procedimento de revisão da vacina contra o coronavírus Sputnik V desenvolvida pela Rússia, por parte da comissão de Medicamentos para Uso Humano.

A decisão da comissão de começar a revisão -- onde os dados são avaliados à medida que são disponibilizados -- tem como base os resultados de ...

