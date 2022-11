DJ UE sem acordo sobre limite dos preços do G-7 para o crude russo

BRUXELAS (DJ Bolsa)- Os ministros de energia da União Europeia voltaram a não conseguir chegar a um acordo esta quinta-feira sobre o plano para colocar um teto de emergência ao preço do gás natural russo, anunciado que vão retomar o debate no próximo mês.

Os diplomatas europeus já tinham falhado o acordo na quarta-feira, com o bloco a não conseguir chegar a um acordo sobre o mecanismo do Grupo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.