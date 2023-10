DJ UE: Think tank propõe imposto global mínimo sobre multimilionários

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Um imposto mínimo sobre os multimilionários, equivalente a 2% da sua riqueza, pode angariar cerca de $250 mil milhões por ano, de acordo com um think tank cofundado pela União Europeia.

O Observatório da UE para os Impostos propôs um imposto deste tipo num relatório no domingo e disse que deve englobar menos de 3.000 multimilionários. Os multimilionários têm uma taxa efetiva de impostos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.