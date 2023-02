DJ UE: TikTok banido dos telemóveis dos funcionários da Comissão Europeia

(DJ Bolsa)-- A Comissão Europeia proibiu os seus funcionários de usar a aplicação TikTok nos seus dispositivos de trabalho, reforçando o escrutínio sobre a rede social chinesa.

A medida, que afeta milhares de funcionários do principal órgão executivo da União Europeia, surgem numa altura em que as autoridades europeias e dos EUA investigam o TikTok, de propriedade da ByteDance Ltd., com sede em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.