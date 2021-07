DJ UE vai adiar proposta de imposto digital devido a planos do G20

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A União Europeia vai adiar a proposta de um imposto digital, disse um porta-voz da UE esta segunda-feira.

A UE enfrentou uma intensa pressão dos EUA para adiar qualquer anúncio até o acordo entre os países do G20 conseguir avançar.

A UE "decidiu suspender o nosso trabalho numa proposta para um imposto digital" até outubro, disse o porta-voz.