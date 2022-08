DJ UE vai avançar com reforma do mercado de eletricidade

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- Os responsáveis europeus estão a preparar planos para reformular os preços de eletricidade por todo o continente, na tentativa de dar algum alívio aos consumidores que enfrentam um aumento dos preços de energia antes da chegada do inverno.

Estes planos fazem parte do plano mais abrangente da União Europeia para se preparar para os meses mais frios com acesso limitado à energia vinda da ...

