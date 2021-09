DJ UE vai começar a emitir obrigações verdes sob o programa NGEU em outubro

(DJ Bolsa)-- A União Europeia planeia lançar a primeira obrigação verde sob o programa NextGenerationEU em outubro, estando sujeita às condições de mercado , disse a Comissão Europeia esta terça-feira.

A essa vão seguir-se mais emissões, uma vez que a UE planeia implementar 30% da emissão de obrigações do NGEU em dívida verde, disse.