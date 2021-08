DJ UE vai investigar proposta de aquisição da Kustomer pela Facebook

(DJ Bolsa)-- A Comissão Europeia disse esta segunda-feira que abriu uma investigação aprofundada sobre a proposta de aquisição da Kustomer Inc. por parte da Facebook Inc. ao abrigo do regulamento de fusões da UE.

O braço executivo da União Europeia disse que a transação proposta pode reduzir a concorrência no mercado de software de gestão de relacionamento com o cliente.