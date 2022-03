DJ UE vai retirar sete bancos do sistema Swift, incluindo o VTB Bank

(DJ Bolsa)-- A União Europeia vai ordenar ao sistema financeiro Swift que remova sete bancos, incluindo o banco russo VTB Bank, a mais recente medida do bloco para pressionar o governo da Rússia, disseram dois diplomatas envolvidos nas discussões.

Contudo, a UE não vai incluir o banco russo Sberbank na lista de instituições a serem banidas neste momento. Alguns países, como os Estados bálticos, estã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone