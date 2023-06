DJ UE visa unidade de tecnologia de publicidade da Google

(DJ Bolsa)-- Os reguladores da União Europeia estão a considerar separar a unidade de tecnologia de publicidade do Google devido a receios com o cumprimento da lei concorrencial, de acordo com fontes próximas do assunto.

A Comissão Europeia deve apresentar na quarta-feira uma queixa formal contra a Google, alegando que a empresa abusa do papel dominante como uma das maiores corretoras, fornecedoras e leiloeiras online de anú...