DJ UE: Zona Euro enfrenta crescimento mais fraco em 2023, 2024

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro deve crescer a um ritmo inferior ao previsto anteriormente este ano e no próximo devido ao desempenho mais fraco do consumo interno e queda da procura global. Destaque para a provável contração da Alemanha, o habitual motor do crescimento, mostram as projeções atualizadas da Comissão Europeia esta segunda-feira.

O bloco monetário de 20 países deve registar um crescimento de 0,8% este ano e 1,3% em ...