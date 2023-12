DJ União Europeia chega a acordo para iniciar negociações de adesão com a Ucrânia

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A União Europeia chegou a acordo esta quinta-feira para abrir as negociações de adesão com a Ucrânia, um grande impulso político para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa altura em que os líderes do bloco continuam a discutir se devem também oferecer um novo apoio financeiro significativo a Kiev.

A decisão, que veio com a abstenção do primeiro-ministro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.