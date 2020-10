DJ União Europeia: Vendas de novos carros subiram pela primeira vez em 2020

(DJ Bolsa)-- As vendas de novos carros na União Europeia aumentaram em setembro, a primeira subida mensal em 2020, disse a Associação Europeia de Fabricantes Automóveis, ou ACEA, esta sexta-feira.

As vendas de novos carros subiram 3,1% em termos homólogos para 933.987 veículos, de acordo com a associação.