DJ Unilever adquire empresa norte-americana SmartyPants Vitamins

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC disse esta quarta-feira que chegou a acordo para comprar a empresa SmartyPants Vitamins, sediada em Los Angeles.

A Unilever, dona dos gelados Ben & Jerry's e da maionese Hellmann's, disse que a aquisição complementa o portefólio de marcas da empresa no segmento de nutrição funcional e suplementos.