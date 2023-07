DJ Unilever: Crescimento das vendas do 2T bate previsões do mercado

(DJ Bolsa)-- A Unilever disse esta terça-feira que o crescimento das vendas do segundo trimestre bateu as expectativas, com os aumentos dos preços a superarem a pequena descida dos volumes, e reviu em alta as previsões para o total do ano.

A empresa anglo-holandesa -- que detém marcas como os gelados Ben & Jerry, os sabonetes Dove e os produtos de limpeza Domestos -- registou um crescimento das vendas subjacentes de 7,...