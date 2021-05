DJ Unilever expande segmento alternativo e vegan com parceria com Enough

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC disse esta quinta-feira que fez parceria com a fabricante de proteínas sustentáveis Enough numa tentativa de expandir os negócios de carne de origem vegetal e produtos lácteos alternativos.

A retalhista anglo-holandesa -- que possui marcas como a Ben & Jerry's, Dove e produtos de limpeza Cif e Domestos -- disse que a proteína é um ajuste natural à marca alternativa de carne em crescimento, a Vegetarian ...

