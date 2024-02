DJ Unilever: Lucro cai no 4T após vendas falharem expectativas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Unilever reportou uma queda do lucro líquido superior ao previsto em 2023, após uma queda do volume de negócios no quarto trimestre, e lançou uma recompra de ações.

A retalhista registou esta quinta-feira um lucro líquido de 6,49 mil milhões de euros ($6,99 mil milhões) em 2023, em comparação com EUR7,64 mil milhões em 2022 e face a um consenso de EUR6,23 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.