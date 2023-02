DJ Unilever: Lucro líquido subiu em 2022; receitas do 4T cresceram com subida de preços

(DJ Bolsa)-- A Unilever PLC reportou esta quinta-feira um aumento do lucro líquido de 2022, superando as expectativas do mercado para o total, ao passo que as receitas do quarto trimestre cresceram.

A retalhista anglo-holandesa registou um lucro líquido de 7,64 mil milhões de euros ($8,18 mil milhões) no total do ano, face a EUR6,05 mil milhões em 2021 e a um consenso de EUR6,48 mil milhões, com base numa sondagem ...